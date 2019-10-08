Глава МИД Турции позвонил Лаврову для обсуждения ситуации в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Лавров и Чавушоглу обсудили процесс сирийского урегулирования, уделив особое внимание ситуации на северо-востоке республики, говорится в сообщении. Еще одной темой беседы стала ситуация на Балканах. Министры также договорились продолжать диалог для укрепления и развития российско-турецкого сотрудничества по всем направлениям.

С сентября Турция ведет подготовку новой военной операции в северо-восточных районах Сирии, нацеленной против сил курдского ополчения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что США не выполнили обещания, предполагавшие создание зоны безопасности в этом районе. Поддержать проводимую турецкими военными операцию Вашингтон отказался.

В Анкаре сообщили, что в преддверии военной операции США начали вывод своих сил с северо-востока Сирии. Однако в Вашингтоне уточнили, что речь идет не о выводе, а о перемещении военнослужащих, находящихся на севере страны.