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Глава МИД Турции позвонил Лаврову для обсуждения ситуации в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Лавров и Чавушоглу обсудили процесс сирийского урегулирования, уделив особое внимание ситуации на северо-востоке республики, говорится в сообщении. Еще одной темой беседы стала ситуация на Балканах. Министры также договорились продолжать диалог для укрепления и развития российско-турецкого сотрудничества по всем направлениям.

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Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции в Сирии

С сентября Турция ведет подготовку новой военной операции в северо-восточных районах Сирии, нацеленной против сил курдского ополчения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что США не выполнили обещания, предполагавшие создание зоны безопасности в этом районе. Поддержать проводимую турецкими военными операцию Вашингтон отказался.

В Анкаре сообщили, что в преддверии военной операции США начали вывод своих сил с северо-востока Сирии. Однако в Вашингтоне уточнили, что речь идет не о выводе, а о перемещении военнослужащих, находящихся на севере страны.

На северо-востоке Сирии сосредоточены силы курдских группировок, в том числе SDF, которых США рассматривают в качестве союзников в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Турция, в свою очередь, считает сами курдские силы самообороны террористической организацией.

Теги: Сергей Лавров, Турция, телефонный разговор, Сирия
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