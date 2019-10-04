Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос оскорбившего Путина телеведущего

В начале августа Генпрокуратура обвинила бывшего гендиректора «Рустави 2» Нико Гварамию в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу.

Ст. 220 УК Грузии, в нарушении которой его заподозрили, касается использования полномочий против законных интересов организации ради собственной выгоды. По данным следствия, канал недополучил 6 млн 764 тыс. лари (более 148 млн руб.) из-за действий Гварамии.

В начале сентября бывшему гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения — в присвоении и растрате большого количества средств телеканала и в подделке документов.