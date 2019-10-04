Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос оскорбившего Путина телеведущего

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос бывшего ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, оскорбившего президента России. Об этом сообщается на сайте канала.
В ведомстве отметили, что допрос связан с расследованием о превышении служебных полномочий против законных интересов «Рустави 2», а также присвоением денежных средств и имущества телеканала.
5 октября также состоится допрос экс-главы службы новостей «Рустави 2» Нодара Меладзе.
В начале июля Габуния в эфире передачи P.S. нецензурно высказался в адрес Путина и его покойных родителей. В августе гендиректор телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволила ведущего и главу службы новостей Меладзе. В Кремле назвали высказывания журналиста «большим позором для грузин».