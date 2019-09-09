СМИ узнали об отставке пресс-секретаря главы Грузии из-за «Рустави 2»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отстранила от должности своего пресс-секретаря Хатию Моисцрапишвили из-за давления со стороны правящей партии «Грузинская мечта». Об этом пишет ExpressNews со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Моисцрапишвили подверглась критике членов «Грузинской мечты», после того как высказала солидарность бывшему руководителю информационной службы телеканала «Рустави 2» Нодару Меладзе. Телеканал оказался в центре скандала, после того как в июле его ведущий Георгий Губания нецензурно высказался в адрес российского президента и его покойных родителей.

Телеканал 1TV.ge подтверждает, что речь идет об отставке по инициативе Зурабишвили, а не об уходе по собственному желанию. В то же время отмечается, что Моисцтрапишвили продолжит работать в департаменте по коммуникациям.

Сама Моисцрапишвили опровергает информацию о том, что глава Грузии освободила ее от должности. По ее словам, решение об уходе она приняла сама, а причиной назвала несовпадение мнений с Зурабишвили по «определенным вопросам».

Бывший сотрудник «Рустави 2» Нодар Меладзе, перешедший на работу в телекомпанию «Мтавари», связывает увольнение Моисцрапишвили с тем, что она написала в Facebook пост в его поддержку, сообщают «Новости-Грузия». «Это позор! Заставить пресс-спикера президента уйти с работы, так как она посвятила пост главе информационной службы оппозиционного телевидения, который является ее другом», — написал он на своей странице в Facebook.