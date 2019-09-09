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Протесты в Грузии ,  
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СМИ узнали об отставке пресс-секретаря главы Грузии из-за «Рустави 2»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отстранила от должности своего пресс-секретаря Хатию Моисцрапишвили из-за давления со стороны правящей партии «Грузинская мечта». Об этом пишет ExpressNews со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Моисцрапишвили подверглась критике членов «Грузинской мечты», после того как высказала солидарность бывшему руководителю информационной службы телеканала «Рустави 2» Нодару Меладзе. Телеканал оказался в центре скандала, после того как в июле его ведущий Георгий Губания нецензурно высказался в адрес российского президента и его покойных родителей.

Телеканал 1TV.ge подтверждает, что речь идет об отставке по инициативе Зурабишвили, а не об уходе по собственному желанию. В то же время отмечается, что Моисцтрапишвили продолжит работать в департаменте по коммуникациям.

Сама Моисцрапишвили опровергает информацию о том, что глава Грузии освободила ее от должности. По ее словам, решение об уходе она приняла сама, а причиной назвала несовпадение мнений с Зурабишвили по «определенным вопросам».

Бывший сотрудник «Рустави 2» Нодар Меладзе, перешедший на работу в телекомпанию «Мтавари», связывает увольнение Моисцрапишвили с тем, что она написала в Facebook пост в его поддержку, сообщают «Новости-Грузия». «Это позор! Заставить пресс-спикера президента уйти с работы, так как она посвятила пост главе информационной службы оппозиционного телевидения, который является ее другом», — написал он на своей странице в Facebook.

Моисцрапишвили стала пресс-секретарем президента в январе 2019 года. Ранее она руководила департаментом по связям с общественностью и была пресс-спикером в службе доходов Министерства финансов Грузии.

Политика
Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего

В конце августа стало известно, что телеканал «Рустави 2» уволил директора информационной службы Нодара Меладзе и нескольких журналистов, среди которых был в том числе ведущий Георгий Габуния, оскорбивший Владимира Путина в прямом эфире. Причиной увольнений в пресс-службе телеканала называли конфликт интересов.

Оскорбления в адрес Путина прозвучали в программе P.S. на «Рустави 2» 7 июля. Руководство телеканала принесло извинения за поступок своего сотрудника. Власти Грузии также осудили поведение журналиста.

Теги: Грузия, президент, «Рустави 2», оскорбление президента
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