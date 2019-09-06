Экс-гендиректору грузинского «Рустави 2» предъявили новые обвинения

Генеральная прокуратура Грузии предъявила бывшему генеральному директору телекомпании «Рустави 2» Нике Гварамия новые обвинения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению представителя Генпрокуратуры, Гварамию обвиняют в незаконном присвоении и растрате большого количества средств телекомпании, а также в подделке документов.

В ведомстве добавили, что обвинения были также предъявлены бывшему финансовому директору телекомпании Кахе Дамении и директору «Интер Медиа Плюс» Зурабу Иашвили. Дамения обвиняют в растрате в крупном размере, а Иашвили — в коммерческом подкупе, а также изготовлении и использовании поддельных документов.

В начале августа этого года Генпрокуратура предъявила экс-главе «Рустави 2» обвинения в использовании полномочий против законных интересов организации в целях извлечения выгоды, что повлекло значительный ущерб (ст. 220 УК Грузии). Тбилисский городской суд 11 августа отпустил Гварамию под залог в размере более $13,6 тыс. и при условии, что тот не покинет страну без разрешения следствия.