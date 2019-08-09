Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-гендиректору «Рустави 2»

Бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нико Гварамии предъявили обвинения за умышленное нанесение денежного ущерба телекомпании. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Грузии.

Гварамию обвиняют по ст. 220 УК Грузии, которая касается использования управленческих и представительских полномочий на предприятии против законных интересов организации в целях извлечения выгоды или преимущества для себя или других лиц, что повлекло значительный ущерб.

Следствие считает, что из-за должностных злоупотреблений Гварамии компания «Рустави 2» недополучила 6 млн 764 тыс. лари, что причинило значительный ущерб. Расследование против Гварамии начали 20 июля по заявлению адвоката бывшего владельца 9% телекомпании Нино Нижарадзе.

Гварамию уволили в середине июля, после того как у телекомпании сменился владелец по решению ЕСПЧ. Бывший гендиректор собирался оспорить вердикт суда.