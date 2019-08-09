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American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
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Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-гендиректору «Рустави 2»

Бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нико Гварамии предъявили обвинения за умышленное нанесение денежного ущерба телекомпании. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Грузии.

Гварамию обвиняют по ст. 220 УК Грузии, которая касается использования управленческих и представительских полномочий на предприятии против законных интересов организации в целях извлечения выгоды или преимущества для себя или других лиц, что повлекло значительный ущерб.

Следствие считает, что из-за должностных злоупотреблений Гварамии компания «Рустави 2» недополучила 6 млн 764 тыс. лари, что причинило значительный ущерб. Расследование против Гварамии начали 20 июля по заявлению адвоката бывшего владельца 9% телекомпании Нино Нижарадзе.

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Гендиректора «Рустави 2» уволили после решения ЕСПЧ

Гварамию уволили в середине июля, после того как у телекомпании сменился владелец по решению ЕСПЧ. Бывший гендиректор собирался оспорить вердикт суда.

За полтора месяца до его увольнения ведущий «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Позже телеканал принес извинения и отстранил журналиста от эфира. При этом Гварамия отказался увольнять Габунию и пообещал вскоре вернуть его в эфир.

В Госдуме после заявлений Габунии рекомендовали рассмотреть правительству введение санкций против Грузии, в частности, запретить поставки вина и минеральной воды в Россию. Путин выступил против таких ограничений. Гварамия нецензурно прокомментировал решение президента и возмутился, что каналу «чуть ли не запрещают выражать мнение».

Теги: Грузия, «Рустави 2», Генпрокуратура
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