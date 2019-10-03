Владелец NewsOne сообщил о допросе в СБУ из-за дела о терроризме

Владелец NewsOne сообщил о допросе в СБУ из-за дела о терроризме

Народный депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» и владелец холдинга «Новости» Тарас Козак заявил, что он прошел допрос в СБУ. Спецслужба подозревает его в терроризме. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«Сегодня меня допрашивали по трем статьям. Одна статья — «терроризм», вторая — «финансирование терроризма», а третья статья — «легализация средств, полученных преступным путем». Это для меня было сегодня новостью», — сказал он.

Он отметил, что в Службе безопасности Украины его спрашивали о телемосте с телеканалом «Россия 1».

Нардеп также назвал незаконными решения Нацсовета по телевидению и радиовещанию в отношении телеканалов холдинга «112 Украина», NewsOne и ZiK. По его словам, руководство медиа будет правовым путем бороться за право свободно высказывать сове мнение.