Появилось видео обстрела здания канала «112 Украина» из гранатомета

Издание «Страна.ua» опубликовало видео обстрела из гранатомета здания телеканала «112 Украина». Видео опубликовано на YouTube-канале портала.

Попадание гранаты в здание, на котором развевался украинский флаг, зафиксировали камеры наблюдения.

Местные жители сообщили в полицию ночью 13 июля о том, что слышали похожий на взрыв звук в районе улицы Дегтяревской, где расположено здание телеканала. Позже полиция подтвердила, что обстреляли здание «112 Украина». Телеканал опубликовал фото пострадавшего фасада и отметил, что незначительные повреждения есть и внутри здания.

Накануне сотрудники «112 Украина» выступили с открытым обращением к СБУ и прокуратуре с просьбой защитить СМИ от «произвола радикалов», которые пытаются повлиять на редакционную политику.