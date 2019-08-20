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«112 Украина» потребовал от Зеленского объяснить данные об уголовном деле

Служба безопасности Украины завела уголовное дело в отношении телеканала «112 Украина», его имущество может быть арестовано и передано новым владельцам, сообщает «theБабель» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В связи с этим телеканал опубликовал обращение к властям Украины с требованием прокомментировать эту информацию.

По информации источников «theБабель», уголовное дело открыли по заявлению его бывшего владельца Андрея Подщипкова, который недавно вернулся в страну. Как сообщает «theБабель», в июле 2019 года Подщипков обратился в видео на YouTube к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что он единственный законный собственник телеканала, который был «рейдерски захвачен»: в апреле 2018 года телесервис продали Эдуарду Кацу, затем народному депутату Тарасу Козаку.

«В августе нынешнего года СБУ на основе заявления Подщипкова возбудила уголовное дело в отношении «112» по ст. 206 УК (противодействие законной хозяйственной деятельности)», — говорится в сообщении издания со ссылкой на два источника.

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СБУ просит Генпрокуратуру ходатайствовать об аресте имущества «112 Украина», но генпрокурор Юрий Луценко, по информации близкого к нему источника, отказывается это делать. Кроме того, ст. 206 не входит в подследственность СБУ, поэтому из Генпрокуратуры хотят передать дело МВД.

По словам источников издания, за видеообращением Подщипкова и за уголовным делом стоит глава офиса Зеленского Андрей Богдан, цель которого — захватить канал и вывести его из сферы влияния Виктора Медведчука, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Совет телеканала, в свою очередь, в публичном заявлении потребовал от президента Владимира Зеленского, генпрокурора и председателя СБУ прокомментировать сообщения об уголовном преследовании.

В заявлении указано, что 14 августа ряд СМИ опубликовали информацию, что судей, которые рассматривают дело о продлении лицензий телеканала, вызвали к руководителю Офиса президента Украины. «Результатом прямого давления на судей может стать прекращение цифрового вещания телеканала, после чего властью будет реализован план по прекращению спутникового вещания и выбиванию канала из кабельных сетей», — говорится в сообщении телеканала.

Совет «112 Украина» также намерен вынести «вопрос возможного рейдерского захвата телеканала, безнаказанности радикальных организаций и недостаточной безопасности украинских журналистов» на рассмотрение в Парламентский комитет Ассоциации ЕС — Украина, членом которой является депутат Европарламента и представитель Международного редакционного совета телеканала Нейтан Гилл.

«Преследование телеканала может стать причиной громкого международного скандала. Информация о событиях вокруг него будет донесена до главных европейских и международных организаций, занимающихся защитой прав человека и демократических свобод, а также направлена в иностранные дипломатические представительства в Украине», — говорится в заявлении.

В июле украинский телеканал NewsOne, который входит в медиагруппу Медведчука, собирался организовывать телемост с Россией, в котором собирался участвовать телеканал «Россия 1» (ВГТРК). Украинская прокуратура завела уголовное дело о покушении на госизмену «путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», а против владельцев телеканала было возбуждено дело о финансировании терроризма.

Теги: Служба безопасности Украины, «112», уголовное дело
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