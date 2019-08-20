«112 Украина» потребовал от Зеленского объяснить данные об уголовном деле

Служба безопасности Украины завела уголовное дело в отношении телеканала «112 Украина», его имущество может быть арестовано и передано новым владельцам, сообщает «theБабель» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В связи с этим телеканал опубликовал обращение к властям Украины с требованием прокомментировать эту информацию.

По информации источников «theБабель», уголовное дело открыли по заявлению его бывшего владельца Андрея Подщипкова, который недавно вернулся в страну. Как сообщает «theБабель», в июле 2019 года Подщипков обратился в видео на YouTube к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что он единственный законный собственник телеканала, который был «рейдерски захвачен»: в апреле 2018 года телесервис продали Эдуарду Кацу, затем народному депутату Тарасу Козаку.

«В августе нынешнего года СБУ на основе заявления Подщипкова возбудила уголовное дело в отношении «112» по ст. 206 УК (противодействие законной хозяйственной деятельности)», — говорится в сообщении издания со ссылкой на два источника.

СБУ просит Генпрокуратуру ходатайствовать об аресте имущества «112 Украина», но генпрокурор Юрий Луценко, по информации близкого к нему источника, отказывается это делать. Кроме того, ст. 206 не входит в подследственность СБУ, поэтому из Генпрокуратуры хотят передать дело МВД.