Нацсовет Украины по ТВ потребует аннулировать лицензию телеканала NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины подаст в суд иск об аннулировании лицензии телеканала NewsOne за «язык вражды» в эфире. Такое решение члены регулятора единогласно приняли на заседании. Об этом пишет «Укринформ».

«Нацсовет ни в коем случае не закрывает канал и не отнимает лицензию. Мы обращаемся в суд, чтобы он принял свое решение. Канал пока не прекращает вещание», — заявила исполняющая обязанности главы регулятора Ольга Герасимюк.

Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти Нацсовет увидел в высказываниях, прозвучавших в эфире с 6 июня по 8 июля. В частности, в эфире 8 июля ведущие и участники телепрограмм NewsOne обсуждали идею проведения совместного телемоста с российским телеканалом «Россия 24» под названием «Надо поговорить», а также его последующую отмену, указал регулятор.

Признав наличие языка вражды в высказываниях в эфире телеканала, а также нарушение законов «О телевидении и радиовещании» и «Об информации», Нацсовет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание. Согласно закону «О телевидении и радиовещании», Нацсовет имеет право обращаться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала только после взыскания с него штрафа за нарушение одной и той же нормы закона в течение года.

В июле телеканал NewsOne, который входит в медиагруппу Виктора Медведчука, собирался организовывать телемост с Россией. Позднее телеканал отменил его проведение из-за «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких». Украинская прокуратура возбудила против телеканала дело о покушении на госизмену «путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины».