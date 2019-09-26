Нацсовет лишил телеканал «112 Украина» лицензий на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины принял решение лишить телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала.

«Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине. Действия Нацсовета являются незаконными», — отмечается в сообщении.

«Отказать компании «Новый формат ТВ» [вещатель «112»] в продлении лицензии на цифровое вещание в формате DVB-Т2», — заявил представитель Нацсовета Сергей Костинский. Трансляция заседания велась на YouTube-канале регулятора.

По данным Нацсовета, «телеканал систематически нарушал условия лицензии и получал несколько предупреждений». Нарушения не были исправлены, поэтому регулятор решил применить «самую жесткую санкцию».

Отмечается, что телеканал «112 Украина», а также сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу. «Мы не позволим решению Нацсовета лишить украинцев объективной информации», — говорится в заявлении компании.