Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.

Он назвал устаревшей распространившуюся 2 октября в СМИ информацию о скором выступлении актрисы на публике. «Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация», — пояснил он РБК.

Ранее Христов не исключал, что актриса расскажет о своем здоровье в эфире федерального телеканала, однако точной даты не называл, сообщало «Федеральное агентство новостей». «Я пока не знаю. У меня точной даты нет», — говорил Христов по поводу даты интервью с актрисой.

Издание «Дни.ру» утверждало, что с дочерью Заворотнюк Анной связался редактор ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» и предложил ей гонорар в 15 млн руб. за выступление. Анна Заворотнюк опровергла эту информацию.