Пиар-директор сообщила о выходе Заворотнюк из комы

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, она вышла из комы. Об этом друзьям артистки сообщила пиар-директор Заворотнюк Марина Потапова, передает «Московский комсомолец».

Потапова также рассказала, что у Заворотнюк появились «немаленькие» шансы на выздоровление. По ее словам, врачи считают, что, «возможно, Настя, выкарабкается».

На прошлой неделе, 13 сентября, Telegram-канал Mash сообщил, что Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии. Super со ссылкой на источники писал, что у актрисы диагностировали рак головного мозга. В тот же день телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал 112 сообщили, что Заворотнюк ввели с состояние медикаментозной комы. 15 сентября Mash также написал, что актрису подключили к аппарату вентиляции легких, так как она не может дышать самостоятельно.

Вечером 18 сентября академик РАН, научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко Александр Коновалов рассказал «Москве 24» о первом обследовании Заворотнюк и подтвердил, что ей диагностировали рак мозга. По его словам, актрисе проводили операцию в Германии.

Актриса Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Она окончила школу-студию МХАТ, а после начала работать в театре Олега Табакова. Наибольшую известность ей принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня» на телеканале СТС.