СМИ сообщили о введении Анастасии Заворотнюк в медикаментозную кому

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк ввели в состояние медикаментозной комы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, а также Telegram-канала «112». Официального подтверждения этой информации пока нет.

РЕН ТВ отмечает, что врачи решились на искусственную кому из-за крайне тяжелого состояния артистки. Сейчас решается вопрос о проведении операции. По данным Telegram-канала «112», на фоне тяжелой болезни у актрисы врачи диагностировали воспаление легких.

Как сообщил Telegram-канал Mash, артистка была доставлена в реанимацию одной из московских больниц накануне в тяжелом состоянии. Издание Super писало, что медики поставили актрисе диагноз рак головного мозга. Впоследствии представитель актрисы Стас Христов сообщил «РИА Новости», что получил от нее сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации бредом. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он сообщил, что в ближайшее время в эфире одного из федеральных телеканалов актриса сама расскажет о своем состоянии здоровья.

Как в августе сообщало издание StarHit, рак мозга диагностировали у 48-летней Заворотнюк после рождения третьего ребенка. Тогда же представитель актрисы в беседе с РБК опроверг информацию о наличии у нее какого-либо онкологического заболевания.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. В 1993 году она окончила Школу-студию МХАТ. Наибольшую известность актриса получила благодаря главной роли в сериале «Моя прекрасная няня». В 2008 году Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В марте 2018 года у пары родилась дочь Мила.