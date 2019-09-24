Дочь Заворотнюк опровергла данные о приглашении на шоу Малахова за деньги

Дочь Заворотнюк опровергла данные о приглашении на шоу Малахова за деньги

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна назвала фейком новость о предложении участвовать за 15 млн руб. в ток-шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам Заворотнюк, ни сам ведущий Андрей Малахов, с которым ее семья лично знакома, ни редакторы программы не обращались к ней.

«Еще раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради хайпа используют ложь и раздувают грязную сенсацию», — заключила дочь актрисы.

https://www.instagram.com/p/B2y6QQrlxp_/

Ранее «Дни.ру» сообщил, что с Анной Заворотнюк связался редактор ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» и предложил ей гонорар в 15 млн руб. за выступление. По данным издания, дочь актрисы отказалась, заявив, что семья в деньгах не нуждается.