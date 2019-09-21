Друг Заворотнюк сообщил о второй проведенной актрисе операции

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом заявил друг семьи актрисы, телеведущий Сергей Майоров в эфире НТВ.

Он отметил, что данную информацию ему предоставила директор актрисы Марина Потапова. «Была вторая операция», — сказал он.

Майоров добавил, что врачи изучили результаты гистологии. По словам Потаповой, появилась надежда, что «все может обойтись». В данный момент Заворотнюк находится в тяжелом состоянии.

В середине сентября стало известно, что Заворотнюк госпитализировали в московскую клинику, где ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких. Ей диагностировали рак мозга.

18 сентября академик РАН, научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко Александр Коновалов рассказал о первом обследовании Заворотнюк. По его словам, актрисе проводили операцию в Германии. 19 сентября Потапова сообщила, что Заворотнюк вышла из комы. По ее словам, у нее появились «немаленькие» шансы выздороветь.