В Кремле ответили на решение ПАСЕ обсудить митинги в Москве

В Кремле ответили на решение ПАСЕ обсудить митинги в Москве

Митинги в Москве, которые планирует обсудить Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), являются исключительно внутренним делом страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело», — сказал он. Песков добавил, что при этом представители России готовы давать «конструктивные пояснения», если есть «конструктивные вопросы».

Ранее ПАСЕ проголосовала за проведение дебатов по протестным акциям в Москве. «ПАСЕ голосует за проведение в четверг дебатов по текущим вопросам на тему «Нарушения демократических прав и подавление мирных протестов в Российской Федерации на фоне выборов в Мосгордуму», — говорится в сообщении организации в Twitter.

В ассамблее добавили, что после обсуждения митингов не будут приниматься никакие документы.