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В Кремле ответили на решение ПАСЕ обсудить митинги в Москве

Митинги в Москве, которые планирует обсудить Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), являются исключительно внутренним делом страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело», — сказал он. Песков добавил, что при этом представители России готовы давать «конструктивные пояснения», если есть «конструктивные вопросы».

Фотогалерея 
Митинг в защиту политзаключенных в Москве. Фоторепортаж

Ранее ПАСЕ проголосовала за проведение дебатов по протестным акциям в Москве. «ПАСЕ голосует за проведение в четверг дебатов по текущим вопросам на тему «Нарушения демократических прав и подавление мирных протестов в Российской Федерации на фоне выборов в Мосгордуму», — говорится в сообщении организации в Twitter.

В ассамблее добавили, что после обсуждения митингов не будут приниматься никакие документы.

Политика
Митинг в поддержку фигурантов «московского дела». Главное

ТАСС сообщает, что на заседании глава российской делегации Петр Толстой заявил, что в Москве регулярно проходят акции протеста. По его словам, власти разрешают митинги оппозиции.

«Все задержанные были отпущены, мне кажется, что в данном случае тема этих дебатов выглядит несколько искусственной», — сказал он.

29 сентября в Москве прошел согласованный митинг в поддержку фигурантов «московского дела», которых задержали после прошлых протестных акций. Для летней серии протестных акций поводом стал недопуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за нарушений при сборе подписей.

Общество
«Дело 27 июля». Что важно знать

По официальным данным, после несанкционированной акции 27 июля правоохранители задержали 1074 человека, правозащитники сообщали о 1373 задержанных. После акции было возбуждено дело о «массовых беспорядках», фигурантами которого стали 17 человек. Впоследствии с части из них сняли обвинения.

На еще одной акции 3 августа силовики задержали актера Павла Устинова, которого обвинили в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Его дело приобрело широкий резонанс, в поддержку актера выступили его коллеги. Изначально Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии, однако затем ему изменили приговор на один год лишения свободы условно.

Теги: Москва, ПАСЕ, акции протеста, Дмитрий Песков
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