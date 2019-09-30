Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно

Как проходил суд

Мосгорсуд изучил две видеозаписи задержания Устинова, которые ранее отказался смотреть Тверской суд.

Согласно представленному суду заключению по результатам служебной проверки, в действиях отряда ОМОН, задерживавшего Устинова, нарушений не выявлено. На заседании присутствовал пострадавший омоновец Лягин. Он объяснил, почему было принято решение о задержании Устинова. «Мы заприметили его в толпе и целенаправленно шли к нему. Одет был человек, выглядел подозрительно. Выкрикивал лозунги», — рассказал суду Лягин. Сам он не видел, как Устинов «выкрикивает лозунги», но в «в его группе слышали».

«Как человек, который служил в Росгвардии, я бы не стал наказывать Павла реальным сроком лишения свободы. Он молод», — заявил Лягин, попросив назначить Устинову условный срок. Он также сообщил суду, что на него оказывается давление в интернете, идет «травля в соцсетях».

Прокурор счел, что вина Устинова подтверждается: «Потерпевший себя идентифицировал на записи, Устинов тоже. Никаких оснований не доверять показаниям потерпевшего не имеется. Кроме того, в основу принимаемого судебного решения прошу приложить решение Люблинского суда, согласно которому, игнорируя действия сотрудников полиции, скандировал определенные лозунги… Основной причиной являлись в том числе оскорбительные лозунги, которые Устинов выкрикивал. Поэтому и было принято решение его задержать как участника несанкционированного митинга».

При этом прокурор заявил, что по делу возможно добиться справедливости и без реальной изоляции Устинова. Он попросил учесть поручительства актеров, в том числе худрука «Сатирикона» Константина Райкина. Прокурор попросил назначить Устинову условный срок 3,5 года с испытательным сроком в течение 4 лет. В остальном попросил оставить приговор неизменным.

Защита Устинова заявила, что при просмотре видео не выявлены обстоятельства, при которых осуществляется вывих. Также адвокаты отметили, что сотрудники Росгвардии при задержании не представились, не предложили пройти в автозак. Их объяснения, согласно которым они пытались пресечь активность Устинова, не имели ничего общего с реальностью, утверждает защита.

«В суде первой инстанции явно усматривалась необъективность судебного следствия. Павел присутствовал на митинге, но не участвовал, не было никакой необходимости его задерживать. В основу приговора были положены ложные показания Лягина и его коллег. Устинова оговорили. Со стороны обвинения не было представлено никаких доказательств его активности (связанной с митингами)», — заявил адвокат Устинова Дмитрий Чешков. Он попросил оправдать Устинова, отменив «незаконное решение» Тверского суда.

Другой адвокат Устинова, Анатолий Кучерена, отметил, что на видео не увидел, как Устинов наносит повреждения росгвардейцу. «Та быстрота, с которой суд первой инстанции вынес решение, не позволяет разобраться. Я попросил бы вас еще раз взвесить, насколько те доказательства, которые представлены, свидетельствуют о вине Устинова», — обратился защитник к суду. Он отметил, что Устинов и его родственники дали показания, что актер никогда не участвовал в митингах и не интересовался политикой.

«Понимаю, что бывают такие экстремальные ситуации, когда не скажешь, я такой-то сотрудник, вы нарушаете то-то, но что мешало в данной ситуации подойти, представиться и сказать: «Вы нарушаете общественный порядок»? Там не было экстремальной ситуации, там не было убийства, он не совершал никаких действий, за которые его можно было скрутить и бить дубинкой. Павел оказал сопротивление. Что ему делать, когда на него идет четыре человека? Он группируется, пытается что-то сказать, у него не получается, и он на полу. Он же не пошел на них как хулиган», — заявил Кучерена.

Дело Павла Устинова

Суд первой инстанции отказался рассмотреть видеозапись задержания Устинова, предоставленную его защитой. На видео Устинов в момент задержания стоит у метро «Тверская» и смотрит в телефон. На видеозаписи актер не сопротивляется и не бьет силовиков. Приговор вызвал резонанс в обществе, в поддержку Устинова у администрации президента на Старой площади прошли одиночные пикеты, на которые вышли в том числе артисты. К флешмобу в соцсетях в защиту Устинова присоединились известные актеры и режиссеры. Недовольство приговором Устинову высказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил, что посмотрел видео задержания Устинова. «Вы говорите, ролик надо было посмотреть. Посмотрели, и непонятно, сотрудники уполномочены на задержание или нет», — заявил он на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

После общественных протестов генпрокуратура попросила Мосгорсуд изменить Устинову меру пресечения по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены, который подключился к делу после приговора Тверского суда.

20 сентября Мосгорсуд удовлетворил ходатайство заместителя генпрокурора Юрия Пономарева и освободил Устинова под подписку о невыезде. Защита актера ходатайствовала о просмотре видеозаписи с задержанием, после чего заседание перенесли на 30 сентября.