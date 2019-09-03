СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве

СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве

Ведомство прекратило их уголовное преследование, однако отметило, что в действиях участников акции 27 июля есть признаки административного правонарушения

Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе, Валерии Костенке, Владиславе Барабанове и Дмитрии Васильеве. Их уголовное преследование прекращено.

При этом ведомство отметило, что в их действиях есть признаки административного правонарушения. Материалы направлены в МВД. Отмечается, что решение принято по результатам оценки всех исследованных материалов, в том числе записей с камер видеонаблюдения.

СК также заявил, что продолжает расследование в отношении «ряда иных лиц» и устанавливает их роль в произошедших событиях.