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СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Ведомство прекратило их уголовное преследование, однако отметило, что в действиях участников акции 27 июля есть признаки административного правонарушения

Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе, Валерии Костенке, Владиславе Барабанове и Дмитрии Васильеве. Их уголовное преследование прекращено.

При этом ведомство отметило, что в их действиях есть признаки административного правонарушения. Материалы направлены в МВД. Отмечается, что решение принято по результатам оценки всех исследованных материалов, в том числе записей с камер видеонаблюдения.

СК также заявил, что продолжает расследование в отношении «ряда иных лиц» и устанавливает их роль в произошедших событиях.

Общество
Уголовные дела против участников акций протеста в Москве. Что важно знать

Материал дополняется.

Теги: Следственный комитет, массовые беспорядки
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