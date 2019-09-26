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Посол сообщил о «вынужденных» темах встречи Лаврова и Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США будут вынуждены начать свою встречу 27 сентября с обсуждения вопроса об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, а также новых санкций. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщение опубликовано на странице посольства в Facebook.

«Мы рассчитывали, что главы внешнеполитических ведомств смогут в большей степени сконцентрироваться на улучшении отношений между нашими странами. Вместо этого министры вынуждены будут начать с обсуждения искусственно создаваемых проблем — визовой и санкционной», — написал Антонов.

Во вторник, 24 сентября, в Нью-Йорке стартовала неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой проходят выступления глав государств и правительств стран-членов. В тот же день перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк стало известно, что десять дипломатов из России не получили визы США. Среди них оказались глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и сотрудники МИДа, в числе которых главный переводчик и руководитель аппарата министра Сергей Бутин.

Политика
США не пустили на Генассамблею ООН 10 членов российской делегации

В связи с этим МИД России передал заместителю американского посла ноту протеста и вызвал его к себе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что Россия подала документы на получение виз для участников делегации в Генассамблее ООН вовремя.

Позже постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что визы США не получила еще одна российская делегация, которая собиралась принять участие в конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Среди тех, кто не получил визы, также оказался глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, пообещал принять ответные меры. «Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — сказал он.

Политика
США ввели санкции из-за поставок авиатоплива российским силам в Сирии

В четверг, 26 сентября, Министерство финансов США объявило о введении санкций против расположенной в Москве компании Maritime Assistance LLC, пяти судов компании «Транспетрочарт», а также троих россиян: директора департамента морского транспорта «Совфрахта» Ивана Окорокова, его первого заместителя Карена Степаньяна и заместителя генерального директора по юридическому сопровождению компании Ильи Логинова. По мнению Вашингтона, они участвовали в реализации схемы по доставке топлива военным самолетам, используемым для ударов по боевикам в Сирии.

Теги: Сергей Лавров, Майк Помпео, встреча
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