МИД опроверг заявления США о не вовремя поданных документах на визы

Россия подала документы на получение виз для участников делегации в Генассамблее ООН вовремя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление США о том, что российская делегация направила заявки не в установленный срок, передает «РИА Новости».

«Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета) были возвращены с формулировкой «рано сдали». Что-то у ребят сломалось капитально», — сказала Захарова.

Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что не получил визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его словам, это необъяснимая «возмутительная акция». Косачев добавил, что визы не получили десять членов российской делегации.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН. Ожидается, что в ней примут участие более 100 лидеров государств и около 80 премьер-министров и министров иностранных дел. Россию будет представлять глава МИДа Сергей Лавров, который, как планируется, выступит 27 сентября.