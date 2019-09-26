США ввели санкции из-за поставок авиатоплива российским силам в Сирии

Минфин США ввел санкции против пяти российских судов, используемых при доставке топлива для военных самолетов, используемых для ударов по боевикам в Сирии. В санкционный список попали также трое россиян и одна компания

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Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении расположенной в Москве компании Maritime Assistance LLC и троих россиян, участвующих, по мнению Вашингтона, в реализации схемы по доставке в Сирию авиационного керосина. По данным американских спецслужб, это топливо используется для заправки российских военных самолетов, участвующих в нанесении ударов по оппонентам режима Башара Асада.

«ФБР гордится тем, что является частью команды, разгадавшей сложную схему, в рамках которой поставлялось топливо для российских реактивных истребителей, поддерживающих режим Асада», — заявил представитель ФБР Алан Колер.

Замглавы Минфина Сигал Манделькер, курирующая в ведомстве вопросы финансовой разведки и борьбы с терроризмом, заявила, что США нанесли удар по схеме незаконной передачи авиакеросина российским военным в Сирии и полны решимости прекратить доступ к международной финансовой системе для тех, кто «задействует машину жестокой войны в Сирии».

В санкционный список внесены три гражданина России, которых Минфин США называет руководящими сотрудниками компании «Совфрахт», ранее уже попавшей под санкции США. В сообщении ведомства указаны директор департамента морского транспорта «Совфрахта» Иван Окороков, его первый заместитель Карен Степаньян (на сайте «Совфрахта» указан как первый заместитель генерального директора компании по морским и речным перевозкам) и заместитель генерального директора по юридическому сопровождению компании Илья Логинов.

Кроме того, в санкционный список внесена компания Maritime Assistance LLC, которую Минфин называет подставной фирмой, выполнявшей платежи от имени «Совфрахта», а также пять судов, принадлежащих компании «Транспетрочарт» (также находится под санкциями), — «Сиг», «Судак», «Язь», «Пассат» и OT-2077.