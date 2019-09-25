Лавров сообщил об отказе в американской визе Рогозину

В список россиян, которым отказали в выдаче американской визы для поездки на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, входит глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Ларов в интервью «Коммерсанту».

«(Отказали) Дмитрию Рогозину, который хотел принять участие в мероприятиях, посвященных сотрудничеству в космическом пространстве», — заявил Ларов. Помимо главы «Роскосмоса», в визах в США отказали десяти сотрудникам МИДа, а также главам комитетов по международным делам Госдумы и Совета Федерации Леониду Слуцкому и Константину Косачеву, напомнил глава МИДа.

По словам министра, в ответ на протесты российской стороны в Вашингтоне заявили, что США не нарушает свои обязательства страны-хозяйки, принимающей у себя штаб-квартиру ООН.

«Такое хамство терпеть нельзя», — отметил Лавров, заявив, что Россия «найдет, чем ответить» на действия США.