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Лавров сообщил об отказе в американской визе Рогозину

В список россиян, которым отказали в выдаче американской визы для поездки на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, входит глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Ларов в интервью «Коммерсанту».

«(Отказали) Дмитрию Рогозину, который хотел принять участие в мероприятиях, посвященных сотрудничеству в космическом пространстве», — заявил Ларов. Помимо главы «Роскосмоса», в визах в США отказали десяти сотрудникам МИДа, а также главам комитетов по международным делам Госдумы и Совета Федерации Леониду Слуцкому и Константину Косачеву, напомнил глава МИДа.

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США не пустили на Генассамблею ООН 10 членов российской делегации

По словам министра, в ответ на протесты российской стороны в Вашингтоне заявили, что США не нарушает свои обязательства страны-хозяйки, принимающей у себя штаб-квартиру ООН.

«Такое хамство терпеть нельзя», — отметил Лавров, заявив, что Россия «найдет, чем ответить» на действия США.

24 сентября стало известно, что десять членов российской делегации на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не получили американские визы. В Кремле заявили, что ситуация с отказом в выдаче виз является «тревожной и неприемлемой», а действия Вашингтона требуют жесткой реакции со стороны как Москвы, так и ООН. Об отказе в визах членам российской делегации проинформировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В Госдуме в качестве ответной меры предложили отменить в России лотерею грин-карт США.

Теги: Сергей Лавров, Дмитрий Рогозин, отказ в визе
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