Зеленский заявил об ожидании «очень крутых» отношений с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает «очень крутых» отношений с США. Об этом он рассказал в видеообращении по итогам встреч в рамках Генассамблеи ООН, опубликованном офисом украинского лидера в Twitter.

«Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США», — сказал он, добавив, что обязательно пригласит американского президента Дональда Трампа посетить Украину.

По его словам, Киеву необходима не просто помощь от Вашингтона, а поддержка как геополитическая, так и инвестиционная. Зеленский выразил желание, чтобы лидеры других государств приезжали на Украину. Он отметил, что в ближайшие год или два в стране будут «громкие визиты» лидеров США и Европы.

В июле Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. В сентябре The Wall Street Journal узнала у источников, что американский лидер оказывал на украинского коллегу давление и требовал, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына кандидата в президенты США и бывшего вице-президента Джо Байдена.