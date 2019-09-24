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Политика ,  
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Зеленский заявил об ожидании «очень крутых» отношений с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает «очень крутых» отношений с США. Об этом он рассказал в видеообращении по итогам встреч в рамках Генассамблеи ООН, опубликованном офисом украинского лидера в Twitter.

«Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США», — сказал он, добавив, что обязательно пригласит американского президента Дональда Трампа посетить Украину.

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Зеленский заявил о надежде на «мощную» встречу с Трампом

По его словам, Киеву необходима не просто помощь от Вашингтона, а поддержка как геополитическая, так и инвестиционная. Зеленский выразил желание, чтобы лидеры других государств приезжали на Украину. Он отметил, что в ближайшие год или два в стране будут «громкие визиты» лидеров США и Европы.

В июле Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. В сентябре The Wall Street Journal узнала у источников, что американский лидер оказывал на украинского коллегу давление и требовал, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына кандидата в президенты США и бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Трамп понадеялся на «честную» Украину при Зеленском

В результате Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского. Однако в МИД Украины опровергли информацию издания и заявили, что разговор был дружеским. При этом американский лидер решил опубликовать стенограмму разговора с украинским коллегой.

Трамп также выразил надежду, что при Зеленском на Украине будет больше честности. Он также призвал европейские страны начать финансово помогать Украине. При этом он отметил, что пока этого не произойдет, США будут задерживать выделение средств.

Теги: Владимир Зеленский, Вашингтон, двусторонние отношения
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Трамп решил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
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