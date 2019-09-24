Зеленский заявил о надежде на «мощную» встречу с Трампом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 13:09
Кремль назвал дату встречи Путина и Мадуро Политика, 13:21 В России отзовут более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Общество, 13:20 «Восточный» не согласился с данными о новой оценке акций из дела Калви Финансы, 13:20 «Новая волна снижения на несколько месяцев»: почему у Bitcoin все плохо Крипто, 13:19 Поделиться знаниями: как и зачем компании издавать книги Pro, 13:17 Песков ответил на вопрос студентов ВШЭ о деле Жукова Общество, 13:09 Алексей Калицев — о марке Genesis и новой концепции владения автомобилем РБК и Genesis, 13:08 Прокуратура попросила отменить приговор фигуранту дела «Нового величия» Общество, 13:07 Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 россиянам Политика, 13:02 Технический директор «ВКонтакте» перейдет в «Яндекс.Такси» Технологии и медиа, 13:00 Молодая и зеленая: кто такая 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг Общество, 12:59 Верховный суд Британии назвал приостановку работы парламента незаконной Политика, 12:59 Москва заявила протест США после невыдачи виз российским дипломатам Политика, 12:52 Сенцов заявил о готовности пожать руку Путину ради заключенных украинцев Политика, 12:39
Политика ,  
0 
Зеленский заявил о надежде на «мощную» встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает продуктивную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — заявил Зеленский во время встречи с представителями украинской общины в США.

Он добавил, что Киев рассчитывает на поддержку со стороны Вашингтона.

Политика
Зеленский сообщил о своих ожиданиях от встречи в «нормандском формате»

Украинский лидер также выразил надежду, что встреча в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция) состоится в ближайшее время и принесет конкретные результаты, связанные со сроками прекращения боевых действий в Донбассе и возвращением территорий под контроль Киева.

Зеленский приехал в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Париж, Берлин, Москва и Киев уже предварительно договорились о проведении саммита по вопросам урегулирования ситуации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров назвал основным условием проведения встречи разведение сил в зоне конфликта в Донбассе. Второе условие — необходимость зафиксировать в документах «формулу Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса.

Теги: Владимир Зеленский, Дональд Трамп, встреча
Материалы по теме
Зеленский пообещал «много всего» сказать при встрече с Путиным
Политика
Трамп понадеялся на «честную» Украину при Зеленском
Политика
Трамп объяснил отсрочку в выделении военной помощи Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter