Зеленский заявил о надежде на «мощную» встречу с Трампом

Зеленский заявил о надежде на «мощную» встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает продуктивную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — заявил Зеленский во время встречи с представителями украинской общины в США.

Он добавил, что Киев рассчитывает на поддержку со стороны Вашингтона.

Украинский лидер также выразил надежду, что встреча в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция) состоится в ближайшее время и принесет конкретные результаты, связанные со сроками прекращения боевых действий в Донбассе и возвращением территорий под контроль Киева.