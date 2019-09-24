Зеленский заявил о надежде на «мощную» встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает продуктивную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — заявил Зеленский во время встречи с представителями украинской общины в США.
Он добавил, что Киев рассчитывает на поддержку со стороны Вашингтона.
Украинский лидер также выразил надежду, что встреча в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция) состоится в ближайшее время и принесет конкретные результаты, связанные со сроками прекращения боевых действий в Донбассе и возвращением территорий под контроль Киева.