Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского

Речь идет о телефонном разговоре, который состоялся между лидерами двух стран 25 июля. По мнению соперника Трампа по предвыборной гонке 2020 года, президент США злоупотребляет властью

Джо Байден (Фото: Nati Harnik / AP)

Бывший вице-президент США Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии в предвыборной гонке 2020 года, призвал провести расследование сообщений о том, что президент Дональд Трамп настаивал на том, чтобы его украинский коллега инициировал расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, входившего в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Holdings.



«Похоже, это чрезмерное злоупотребление властью. Позвонить по телефону иностранному лидеру, который ищет помощи в Соединенных Штатах, спросить обо мне и намекать на что-то <...> это возмутительно», — приводит слова Байдена Reuters.

«Трамп использует это, потому что знает, что я буду колотить по нему как по барабану, и использует злоупотребление властью и другие возможности президентства, чтобы попытаться сделать что-то, что меня бы задело», — сказал Байден.

Речь идет о телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, который состоялся 25 июля. The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена. По данным WSJ, Трамп якобы призывал Зеленского поговорить с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в минувшую субботу заявил, что никакого давления со стороны Трамп на Зеленского не было. По мнению главы краинского МИДа, речь идет о попытке втянуть Киев в противостояние между Республиканской и Демократической партиями.