Трамп понадеялся на «честную» Украину при Зеленском

При президенте Владимире Зеленском на Украине будет больше честности, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп, передает Fox News.

«Мы хотим честности, когда имеем дело со страной. И я думаю, что с новым президентом вы увидите куда больше честности на Украине», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что считает обсуждение коррупции важным процессом. «Если вы не говорите о коррупции, то зачем давать деньги стране, которая, по вашему мнению, коррумпирована», — отметил он.

На вопрос о том, как серьезно он относится к угрозе импичмента из-за публикаций о беседе с Зеленским, Трамп ответил «вообще не серьезно». По данным WSJ, в ходе разговора, ставшего поводом для жалобы от сотрудника разведки, президент США попросил своего коллегу начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который намерен участвовать в президентских выборах 2020 года.

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