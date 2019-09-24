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Трамп решил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Во время июльских переговоров Трамп, по данным WSJ, требовал начать расследование в отношении сына его конкурента на предстоящих выборах президента. Киев и Вашингтон эту информацию отрицают
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп дал разрешение на публикацию стенограммы его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Запись будет опубликована «завтра», точное время Трамп не назвал. При этом президент уточнил, что речь идет о публикации неотредактированного оригинала.

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«Вы увидите, что это был очень дружелюбный и полностью корректный звонок. Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой услуги за услугу!» — добавил Трамп и назвал обвинения из-за разговора с Зеленским «охотой на ведьм».

20 сентября газета Wall Street Journal сообщила, что во время июльского разговора Трампа и Зеленского американский президент потребовал от Киева начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Сам Байден, представитель Демократической партии — один из соперников Трампа по президентской гонке в США.

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После публикации статьи МИД Украины опроверг факт давления на Зеленского. Глава ведомства Вадим Пристайко заявил, что Украину пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами. Байден, в свою очередь, потребовал опубликовать стенограмму записи и начать расследование, заподозривТрампа в злоупотреблении властью. Американский президент утверждает, что в разговоре «не было сказано ничего особенного».

Председатель комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф отмечал, что если давление Трампа на Зеленского будет доказано, «единственным средством» в отношении американского президента будет импичмент.

Автор: Артём Губенко
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры
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