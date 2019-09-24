Трамп решил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Во время июльских переговоров Трамп, по данным WSJ, требовал начать расследование в отношении сына его конкурента на предстоящих выборах президента. Киев и Вашингтон эту информацию отрицают

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Президент США Дональд Трамп дал разрешение на публикацию стенограммы его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Запись будет опубликована «завтра», точное время Трамп не назвал. При этом президент уточнил, что речь идет о публикации неотредактированного оригинала.

«Вы увидите, что это был очень дружелюбный и полностью корректный звонок. Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой услуги за услугу!» — добавил Трамп и назвал обвинения из-за разговора с Зеленским «охотой на ведьм».

20 сентября газета Wall Street Journal сообщила, что во время июльского разговора Трампа и Зеленского американский президент потребовал от Киева начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Сам Байден, представитель Демократической партии — один из соперников Трампа по президентской гонке в США.