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«Росатом» сообщил о состоянии пострадавших от взрыва под Северодвинском

Трое испытателей «Росатома», которые пострадали при взрыве во время испытания реактивной двигательной установки на военном полигоне под Северодвинском, идут на поправку. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев на торжественном вечере, приуроченном ко Дню работника атомной промышленности 28 сентября, передает «РИА Новости».

«В госпитале остаются еще трое наших испытателей, они идут на поправку», — сказал он.

Взрыв на территории военного полигона в Архангельской области во время испытания жидкостного реактивного двигателя произошел 8 августа. В «Росатоме» сообщили, что из-за этого погибли пять сотрудников госкорпорации, еще трое получили ранения. Согласно заявлению «Росатома», инцидент произошел в ходе работ, «связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке».

Общество
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

После взрыва власти Северодвинска опубликовали сообщение, в котором говорилось о кратковременном повышении радиационного фона, но впоследствии удалили его. В администрации города РБК объяснили, что решение об удалении было связано с тем, что «ситуацией занимается Министерство обороны».

Росгидрометцентр в день взрыва зафиксировал в Северодвинске превышение уровня радиации — от 0,45 до 1,78 мкЗв/ч при норме 0,11 мкЗв/ч. Позже специалисты службы нашли в пробах, отобранных в городе, радионуклиды стронция бария и лантана, которые и стали причиной повышения уровня радиации в день взрыва. Однако, по данным Росгидрометцентра, метеорологическая обстановка в Архангельской области быстро нормализовалась.

Теги: «Росатом», взрыв, пострадавшие
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