«Росатом» сообщил о состоянии пострадавших от взрыва под Северодвинском

«Росатом» сообщил о состоянии пострадавших от взрыва под Северодвинском

Трое испытателей «Росатома», которые пострадали при взрыве во время испытания реактивной двигательной установки на военном полигоне под Северодвинском, идут на поправку. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев на торжественном вечере, приуроченном ко Дню работника атомной промышленности 28 сентября, передает «РИА Новости».

«В госпитале остаются еще трое наших испытателей, они идут на поправку», — сказал он.

Взрыв на территории военного полигона в Архангельской области во время испытания жидкостного реактивного двигателя произошел 8 августа. В «Росатоме» сообщили, что из-за этого погибли пять сотрудников госкорпорации, еще трое получили ранения. Согласно заявлению «Росатома», инцидент произошел в ходе работ, «связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке».

После взрыва власти Северодвинска опубликовали сообщение, в котором говорилось о кратковременном повышении радиационного фона, но впоследствии удалили его. В администрации города РБК объяснили, что решение об удалении было связано с тем, что «ситуацией занимается Министерство обороны».