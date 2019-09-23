Представитель Заворотнюк не ответила на сообщения о прекращении лечения

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова отказалась комментировать РБК сообщения о том, что врачи прекратили лечение актрисы.

«Я ничего не комментирую», — заявила она в разговоре с РБК.

Ранее телеканал НТВ опубликовал интервью с женщиной, которая представилась пациенткой медицинского центра, где лежит Заворотнюк. По ее словам, врачи прекратили лечение актрисы 16 сентября, а сейчас искусственно поддерживают ее дыхание и работу сердца. «Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…», — сказала собеседница телеканала.

О том, что Заворотнюк госпитализировали в одну из московских клиник, СМИ сообщили 13 сентября. Издание Starhit писало, что у актрисы диагностировали рак головного мозга. Также сообщалось, что ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 19 сентября пиар-директор артистки Марина Потапова заявила «МК», что Заворотнюк вышла из комы и у нее появились «немаленькие» шансы на выздоровление. Другой официальной информации о состоянии артистки не было, ее представитель Стас Христов заявлял РБК, что ему запрещено комментировать состояние здоровья Заворотнюк.

В субботу, 21 сентября, друг семьи актрисы, телеведущий Сергей Майоров в эфире телеканала НТВ рассказал, сославшись на слова Потаповой, что Заворотнюк перенесла вторую операцию.