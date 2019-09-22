Трамп заявил о недостаточной финансовой поддержке Украины Евросоюзом

Европейские страны выделяют недостаточно денег Украине в сравнении с США, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп, передает Fox News.

«Я поддерживал Украину с самого начала, но очень расстроен, что другие страны этого не делают», — отметил президент США, добавив, что на Украине много проблем.

По словам Трампа, Германия, Франция и «весь Европейский союз» должны выделять больше денег на поддержку страны.

«По меньшей мере они тратят слишком мало по сравнению с США, чему я не рад», — добавил американский лидер.

Ранее WSJ узнала, что Трамп считает действия США на Украине «бессмысленными и раздражающими Россию». Накануне издание сообщило, что Трамп в состоявшемся в июле телефонном разговоре с Зеленским потребовал от президента Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, с 2014 по 2019 год бывшего членом совета директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко опроверг информацию о давлении на Зеленского.