WP узнала о нежелании Трампа раздражать Россию действиями США на Украине

Президент считает, что в действиях США на Украине нет смысла, однако они мешают Вашингтону наладить хорошие отношения с Москвой, заявил собеседник газеты

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / Associated Press)

Американский лидер Дональд Трамп считает действия США на Украине «бессмысленными и раздражающими Россию». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника администрации президента.

«Позиция президента, по сути, заключается в том, что мы должны признать тот факт, что русские должны быть нашими друзьями и кого волнуют украинцы?» — заявил чиновник на условиях анонимности.

Газета указывает, что Трамп еще не назначил конкретную дату встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Сотрудники администрации американского президента настаивают, чтобы эта встреча состоялась, однако, по словам трех собеседников издания, он лично отклонил предложения по ее организации.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским, который состоялся в июле, потребовал от украинского президента начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Хантер Байден с 2014 по 2019 годы был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. По данным WSJ, Трамп также несколько раз призвал Зеленского работать с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани.