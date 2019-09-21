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WP узнала о нежелании Трампа раздражать Россию действиями США на Украине
Президент считает, что в действиях США на Украине нет смысла, однако они мешают Вашингтону наладить хорошие отношения с Москвой, заявил собеседник газеты
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / Associated Press)

Американский лидер Дональд Трамп считает действия США на Украине «бессмысленными и раздражающими Россию». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника администрации президента.

«Позиция президента, по сути, заключается в том, что мы должны признать тот факт, что русские должны быть нашими друзьями и кого волнуют украинцы?» — заявил чиновник на условиях анонимности.

Газета указывает, что Трамп еще не назначил конкретную дату встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Сотрудники администрации американского президента настаивают, чтобы эта встреча состоялась, однако, по словам трех собеседников издания, он лично отклонил предложения по ее организации.

Политика
WSJ узнала о давлении Трампа на Зеленского во время телефонного разговора

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским, который состоялся в июле, потребовал от украинского президента начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Хантер Байден с 2014 по 2019 годы был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. По данным WSJ, Трамп также несколько раз призвал Зеленского работать с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в ответ на это заявил, что в ходе беседы никакого давления на Зеленского оказано не было. Он также предположил, что Украину пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами.

Политика
Американский разведчик пожаловался на Трампа из-за Украины

Джулиани этим летом встречался с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Он призывал Киев проверить возможную роль Байдена-старшего в увольнении украинского генпрокурора, который вел дело в отношении Burisma. При этом адвокат отмечал, что вел переговоры как частное лицо.

Ряд СМИ ранее сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с неназванным лидером иностранного государства дал тому некое обещание, насторожившее сотрудника разведки. Подробности беседы указаны не были, однако сообщалось, что о ней уведомили конгресс США. Позднее стало известно, что ситуация касалась Украины.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, Украина, Владимир Зеленский
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