Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп встретятся 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на офис украинского лидера.

«Встреча президента Украины и президента Соединенных Штатов Америки запланирована на 25 сентября», — заявили в офисе Зеленского.

В офисе сообщили, что рабочий визит Зеленского в США пройдет с 23 по 26 сентября. Украинский лидер примет участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где выступит с речью во время общих дебатов, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития.

Ранее первую встречу Трампа и Зеленского на полях Генеральной Ассамблеи анонсировал Белый дом. До этого президент Украины должен был встретиться с американским лидером в Варшаве, где 1 сентября проходили памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на страну урагана «Дориан».