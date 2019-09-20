В Белом доме назвали темы для встречи Зеленского и Трампа

Президент США Дональд Трамп обсудит с лидером Украины Владимиром Зеленским дальнейшие реформы украинской экономики и попытки Китая завладеть технологиями украинских предприятий. Об этом, как сообщает The Hill, во время брифинга журналистов заявил представитель администрации Трампа.

По его словам, президент США намерен обсудить с лидером Украины возможности двустороннего сотрудничества в области энергетики и торговли, а также дальнейшие реформы украинской экономики. Кроме того, Трамп также планирует поднять вопрос о предпринимаемых Китаем попытках «похитить интеллектуальную собственность» на Украине.

Встреча лидеров двух стран намечена на 25 сентября в Нью-Йорке, сообщили ранее в администрации Зеленского. С 23 по 26 сентября Зеленский будет находиться в США с рабочим визитом. Украинский лидер примет участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он выступит с речью во время общих дебатов, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития.

Зеленский должен был встретиться с Трампом в Варшаве 1 сентября, однако американский лидер отменил поездку из-за надвигавшегося на США урагана «Дориан».

Ранее директор по связям с общественностью украинского предприятия «Мотор Сич» Анатолий Малыш сообщил о покупке более чем 50% акций украинского предприятия двумя китайскими компаниями. По данным WSJ, покупка «Мотор Сич» поможет Китаю получить важные оборонные технологии. Сделке пытался воспрепятствовать экс-советник президента по безопасности Джон Болтон.