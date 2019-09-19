В Еврокомиссии заявили о сближении позиций России и Украины по газу

В Еврокомиссии заявили о сближении позиций России и Украины по газу

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шевчович по итогам трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по газу отметил сближение позиций стран, сообщает «РИА Новости».

«Было сближение позиций по большинству вопросов, которые мы обсуждали», — сказал Шевчович.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что в ходе переговоров в Брюсселе российская сторона предложила продлить соглашение на транзит газа на короткий срок. При этом представители Киева и Еврокомиссии заявили, что продление действующего транзитного контракта с Украиной невозможно, необходимо найти «другое решение». Следующая трехсторонняя встреча состоится в октябре.

В начале августа стало известно, что Евросоюз намерен предложить России заключить 10-летний контракт на транзит. При этом в сентябре источники РБК и ТАСС говорили, что Брюссель может предложить Москве поставлять газ в Европу без заключения нового газового контракта с Киевом. По их данным, речь может идти о контрактировании «Газпромом» мощностей в украинской ГТС на краткосрочный и среднесрочный периоды. Обязательства Украины как члена Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве нормы ЕС предполагают, что оператор украинской ГТС будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности даже при отсутствии контракта. «Газпром» сможет выкупать их, чтобы осуществлять краткосрочные и среднесрочные поставки.