Миллер сообщил о «плане Б» в переговорах по газу с Украиной

Миллер сообщил о «плане Б» в переговорах по газу с Украиной

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в прямом эфире телеканала «Россия 24» рассказал, в чем состоит «план Б» в переговорах по транзиту газа с Украиной.

По словам главы «Газпрома», план заключается в короткой пролонгации действующего контракта на транзит.

«Есть риск, что к 1 января 2020 Украина не сможет имплементировать третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора и независимого регулятора. И мы сегодня говорили о том, что в этом случае также имеет смысл рассматривать и «план Б» — продление действующего контракта на короткий какой-то промежуток времени», — сказал Миллер.

19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом по транзиту российского газа, встреча продлилась 40 минут.

Перед консультациями глава «Нафтогаза» Андрей Коболев позитивно оценил перспективы встречи. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров не стоит ждать конкретных договоренностей, добавив, что решением вопроса будут заниматься профильные ведомства.