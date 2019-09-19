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Миллер сообщил о «плане Б» в переговорах по газу с Украиной

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в прямом эфире телеканала «Россия 24» рассказал, в чем состоит «план Б» в переговорах по транзиту газа с Украиной.

По словам главы «Газпрома», план заключается в короткой пролонгации действующего контракта на транзит.

«Есть риск, что к 1 января 2020 Украина не сможет имплементировать третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора и независимого регулятора. И мы сегодня говорили о том, что в этом случае также имеет смысл рассматривать и «план Б» — продление действующего контракта на короткий какой-то промежуток времени», — сказал Миллер.

19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом по транзиту российского газа, встреча продлилась 40 минут.

Перед консультациями глава «Нафтогаза» Андрей Коболев позитивно оценил перспективы встречи. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров не стоит ждать конкретных договоренностей, добавив, что решением вопроса будут заниматься профильные ведомства.

Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины заканчивается в декабре текущего года, стороны пока не согласовали условия нового соглашения.

В июле глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия предложила Украине продлить срок действия контракта на год, однако в Киеве не отреагировали на эту идею. В начале августа Евросоюз предложил России и Украине заключить новый договор сроком на десять лет.

Теги: Алексей Миллер, трехсторонние переговоры, транзит газа
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