ЕС предложил России и Украине заключить 10-летний контракт на транзит

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович предложил России и Украине 16 сентября провести трехсторонние переговоры по условиям транзита и поставок газа с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. По данным агентства, ЕК предложит заключить 10-летний контракт на транзит.
Близкий к Минэнерго собеседник РБК подтвердил, что Шефчович отправил главе Минэнерго России Александру Новаку письмо с предложением обсудить на переговорах транзитный контракт на десять лет. Источник уточнил, что 16 сентября — пока не окончательная дата переговоров: нужно дождаться, пока будет сформировано украинское правительство.
Представитель Минэнерго отказался от комментариев.
Москва и Киев уже заявили о согласии провести переговоры по данному вопросу, утверждает собеседник ТАСС. Он отметил, что предложение заключить контракт на десять лет уже было озвучено на январской встрече в Брюсселе и у сторон было «достаточно времени, чтобы его обдумать». «В данном случае приоритетом является предсказуемость условий поставок и транзита для всех игроков», — добавил собеседник агентства.