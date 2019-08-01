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ЕС предложил России и Украине заключить 10-летний контракт на транзит
Еврокомиссия хочет обсудить с Москвой и Киевом транзит газа, Брюссель выступает за 10-летний контракт, утверждают источники РБК и ТАСС. Перед переговорами на Украине должно сформироваться новое правительство
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович предложил России и Украине 16 сентября провести трехсторонние переговоры по условиям транзита и поставок газа с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. По данным агентства, ЕК предложит заключить 10-летний контракт на транзит.

Близкий к Минэнерго собеседник РБК подтвердил, что Шефчович отправил главе Минэнерго России Александру Новаку письмо с предложением обсудить на переговорах транзитный контракт на десять лет. Источник уточнил, что 16 сентября — пока не окончательная дата переговоров: нужно дождаться, пока будет сформировано украинское правительство.

Представитель Минэнерго отказался от комментариев.

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Москва и Киев уже заявили о согласии провести переговоры по данному вопросу, утверждает собеседник ТАСС. Он отметил, что предложение заключить контракт на десять лет уже было озвучено на январской встрече в Брюсселе и у сторон было «достаточно времени, чтобы его обдумать». «В данном случае приоритетом является предсказуемость условий поставок и транзита для всех игроков», — добавил собеседник агентства.

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года, с этими сроками должен совпасть запуск второй нитки газопровода «Северный поток-2». В конце июля Новак сообщил, что Россия предложила Украине продлить действие транзитного контракта на один год. Он уточнил, что Киев еще не отреагировал на эту идею.

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в июне говорил, что Киев предложил «Газпрому» соглашение, предусматривающее не транзит, а своп газа. В таком случае российская сторона будет передавать Украине определенный объем газа на границе, а «Нафтогаз» в свою очередь — отправлять такой же объем в ЕС.

Авторы: Людмила Подобедова, Константин Нагаев
Теги: Еврокомиссия, Украина, транзит газа, контракт
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