Трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе продлились 40 минут

В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Европейским союзом, встреча продлилась 40 минут, передает ТАСС.

В декабре текущего года заканчивается действующий контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины, условия нового договора сторонами еще не согласованы.

Перед началом консультаций глава «Нафтогаза» Андрей Коболев позитивно оценил перспективы переговоров. Министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщил УНН, что «было бы хорошо», если бы сторонам удалось достичь договоренности о транзите российского газа через Украину после 2019 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил не ждать конкретных договоренностей по результатам переговоров. По его словам, речь идет о вопросах «экономической целесообразности», решением которых должны заниматься профильные министерства.