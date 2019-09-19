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Россия предложила Украине договор на транзит газа на короткий срок
Российская сторона предлагает Украине продлить соглашение на транзит газа на короткий срок, сообщил глава Минэнерго России. В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по газу

Россия предложила продлить соглашение на транзит газа на Украину на короткий срок, в случае, если не будут внедрены новые требования ЕС. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, затрагивались только правовые вопросы.

В переговорах принимали участие представители России, Украины и Еврокомиссии.

Бизнес
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Контракт на транзит российского газа «Нафтогаза» и «Газпрома» истекает 31 декабря. В начале августа источники РБК и ТАСС сообщили, что Еврокомиссия предлагает Москве и Киеву заключить 10-летний контракт на транзит. При этом российская сторона предложила Украине продлить действующий контракт по транзиту газа на год. Источники РБК говорили, что «Газпрому» не нужен долгосрочный контракт с обязательствами на прокачку не менее 60 млрд куб. м газа в год по украинской ГТС, однако совсем без украинского транзита в ближайший год обойтись не получится.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко летом говорил, что Киев предложил «Газпрому» соглашение, предусматривающее не транзит, а своп газа. В этом случае Россия будет передавать Украине определенный объем газа на границе, а «Нафтогаз» отправлять такой же объем в ЕС.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Украина, транзит газа, Александр Новак
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