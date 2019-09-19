Еврокомиссия потребовала найти «другое решение» по транзиту через Украину

На переговорах о контракте на транзит газа Россия настаивает на продлении действующего соглашения на год, однако ЕК и Украина выступают за новый долгосрочный контракт на 10 лет

Во время трехсторонних консультаций Еврокомиссия (ЕК) сообщила России, что продление действующего транзитного газового контракта с Украиной невозможно, необходимо найти «другое решение». Об этом по итогам переговоров сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович, передает ТАСС.

В четверг, 19 сентября, Россия, Украина и ЕК обсуждали в Брюсселе продолжение транзита российского газа в Европу. Срок действия текущего контракта истекает 31 декабря. Евросоюз и Украина настаивают на новом долгосрочном контракте сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок 60 млрд куб. м газа в год, Россия — за продление действующего соглашения на год с прокачкой 10-15 млрд куб. м.

Шефчович отметил конструктивность консультаций, однако дал понять, что конкретные договоренности заключены не были. Следующая трехсторонняя встреча состоится в конце октября, уточнил он. Вице-президент ЕК отметил, что новый контракт должен быть заключен в соответствии с законами ЕС.

Глава Минэнерго Александр Новак в свою очередь сообщил, что Россия «готова работать по старому контракту [на транзит], если Украина не сможет создать независимого оператора ГТС», как того требуют европейские нормы. Продление старого контракта на короткий промежуток времени — план «Б», чтобы дать Киеву время, пояснил присутствовавший на консультаций глава «Газпрома» Алексей Миллер.