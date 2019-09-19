Турецким авиакомпаниям предложили купить самолеты МС-21 и Sukhoi Superjet

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предложила турецким авиакомпаниям приобрести самолеты МС-21 и Superjet 100. Об этом сообщили РБК в пресс-службе корпорации.

«Мы провели встречи с рядом авиакомпаний, которым мы готовы предложить МС-21 и Superjet 100», — заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, добавив, что Турция может выказать заинтересованность в «проектах кооперации». Основными преимуществами Superjet 100 корпорация назвала опыт эксплуатации и наличие международной сертификации.

Встречи с представителями авиакомпаний состоялись в рамках проходящего в Стамбуле фестиваля авиатехники и космических технологий Teknofest, на котором ОАК представила четыре самолета: среднемагистральный МС-21-300, многофункциональный самолет-амфибию Бе-200ЧС, истребитель Су-35 и ближнемагистральный Superjet 100. Слюсарь отметил, что участие в фестивале призвано продвигать отечественную технику на рынок Турции и соседних регионов.

В пресс-службе корпорации напомнили, что фестиваль в Стамбуле стал зарубежной премьерой для МС-21, первый показательный полет которого состоялся в конце августа на авиасалоне МАКС-2019. Свои навыки также продемонстрировали пилоты самолета-амфибии Бе-200 «Альтаир» и истребителя Су-35.