Чемезов заявил о готовности России вместо F-35 поставлять Турции Су-35

Ранее глава «Ростеха» говорил, что Москва также готова продавать Анкаре истребители пятого поколения — самолеты Су-57

Истребитель Су-35 (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Москва готова продавать Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет желание их приобрести. Такое заявление сделал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщает ТАСС.

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», — сказал глава «Ростеха».

В середине июля президент США Дональд Трамп объявил, что Турция не сможет покупать американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, в разработке которых участвовала Анкара.

На этот шаг Вашингтон пошел из-за того, что Турция не стала отказываться от покупки комплексов С-400 у России: контракт на поставку четырех таких дивизионов был заключен еще в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в $2,5 млрд.

С тех пор США два года пытались убедить власти Турции в том, что вместо российских зенитных комплексов нужно приобрести американские системы Patriot. Вашингтон также угрожал ввести санкции против своего союзника по НАТО.