ОАК показала видео первого международного полета МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация показала видеозапись первого международного полета российского среднемагистрального лайнера МС-21. Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

16 сентября МС-21 выполнил первый международный полет: лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и успешно приземлился в Стамбуле. После посадки экипаж воздушного судна сообщил, что в полете никаких затруднений не возникло. Воздушное судно участвует в турецком фестивале «Технофест», который начался 17 сентября.

Первый показательный полет МС-21 состоялся на авиасалоне МАКС-2019 в конце августа. Мероприятие посетили российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Отмечалось, что Анкара интересуется совместным производством российских SSJ 100 и МС-21. К серийному производству среднемагистрального самолета планируется приступить в 2021 году.