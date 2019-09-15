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Политика ,  
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Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

Пилоты российского многофункционального истребителя Су-35 и самолета-амфибии Бе-200 «Альтаир» продемонстрировали свои навыки в небе над Стамбулом, куда они прибыли для участия в фестивале авиатехники и космических технологий Teknofest. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Полет истребителя продолжался около 15 минут. В ходе него пилот Су-35 продемонстрировал различные фигуры высшего пилотажа. Взлетевший следом самолет-амфибия Бе-200 отработал маневры по тушению пожара.

Ранее турецкая газета Yeni Safak сообщала об интересе Анкары к российским Су-35 после приостановки членства Турции в американской программе истребителей F-35. Издание отмечало, что с просьбой рассмотреть соответствующее предложение Москвы к представителям оборонного ведомства Турции обратились лица, ответственные за закупки для вооруженных сил страны. Отмечалось, что Анкара планирует начать официальные переговоры с «Рособоронэкспортом» в том случае, если военные одобрят перспективы закупки Су-35.

Фотогалерея 
Путин и Эрдоган на авиасалоне МАКС-2019. Фоторепортаж

О готовности России продавать Турции многоцелевые истребители Cу-35 в июле заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он отмечал, что госкорпорация проработает этот вопрос в том случае, если «турецкие коллеги изъявят желание».

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра новейшего истребителя пятого поколения Су-57 на авиасалоне МАКС в Жуковском интересовался у российского коллеги Владимира Путина возможностью покупки самолета. Путин на это ответил фразой «можете купить».

Теги: Турция, Стамбул, Су-35, Бе-200
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