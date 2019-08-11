СМИ узнали об интересе Турции к Су-35 на фоне спора с США

СМИ узнали об интересе Турции к Су-35 на фоне спора с США

После того, как Вашингтон решил исключить Анкару из своей программы F-35 из-за покупки С-400, она начала искать альтернативные варианты. Сейчас Турция оценивает предложение Москвы по Су-35, узнала газета Yeni Safak

Истребитель Су-35С (Фото: Антон Балашов / РИА Новости)

Турция после приостановки членства в американской программе истребителей F-35 рассматривает возможность покупки российских Су-35, сообщает турецкая газета Yeni Safak.

О готовности России продавать Турции многоцелевые истребители Cу-35 в июле заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, госкорпорация проработает этот вопрос, если «турецкие коллеги изъявят желание».

По данным издания, с просьбой рассмотреть соответствующее предложение Москвы к представителям оборонного ведомства Турции обратились лица, ответственные за закупки для вооруженных сил страны. Если военные одобрят перспективы закупки Су-35, Анкара официально начнет переговоры с «Рособоронэкспортом», пишет газета.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Турция лишится права покупать американские истребители F-35, в разработке которых принимала участие. Поводом для такого решения Вашингтона стало то, что Анкара не стала отказываться от приобретения у Москвы комплексов С-400. Соглашение на поставку четырех таких дивизионов страны заключили в 2017 году. В июле текущего года Россия начала поставки компонентов С-400.