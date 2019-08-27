На авиасалоне МАКС состоялся первый демонстрационный полет МС-21

Опытный образец пассажирского самолета МС-21 совершил демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019, сообщает корреспондент РБК.

За первым демонстрационным полетом наблюдали президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После этого лидеры двух стран поднялись на борт, где осмотрели кабину и салон лайнера.

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий вопросы авиационной промышленности, заявил, что серийное производство самолета начнется в 2021 году.

«Надеюсь, что мы будем идти по графику, и в 2020 году мы завершим все сертификационные процедуры и начнем серийный выпуск в 2021 году», — сообщил он.

Первый полет МС-21 состоялся в мае 2017 года. Ранее начало серийного производства лайнера намечено на 2017 год. Впоследствии выпуск перенесли вначале на 2018, а в 2019 году глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о новом переносе выпуска — уже на 2020 год, поскольку из-за санкций партнеры из США отказались поставлять композиты. В результате материалы для создания крыла лайнера было решено производить на заводе «Росатома» в Татарстане.