Филев попросил Минтранс объяснить слухи о течи из баков SSJ100 в Якутии

Совладелец группы S7 Владислав Филев на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он напомнил об инциденте с SSJ100 авиакомпании «Якутия» в октябре прошлого года, когда следовавший из Улан-Удэ в Якутск самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутске, после чего у него подломились основные опоры шасси. На борту самолета в этот момент находился 91 человек, никто не пострадал.
Филев отметил, что авиация «все равно прецедентна», и обратился к замглавы Минтранса Александру Юрчику с вопросом:
«Когда мы говорим про систему безопасности, просто маленькое замечание: так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследования якутского происшествия [при повреждении стоек шасси] была течь из баков. Александр Алексеевич [Юрчик], можете вы прокомментировать?»