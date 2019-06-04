Филев попросил Минтранс объяснить слухи о течи из баков SSJ100 в Якутии

Филев попросил Минтранс объяснить слухи о течи из баков SSJ100 в Якутии

Совладелец группы S7 в рамках дискуссии о безопасности SSJ100 обратил внимание на инцидент, который произошел в октябре в Якутске, когда самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и у него подломились стойки шасси

Фото: СК РФ / РИА Новости

Совладелец группы S7 Владислав Филев на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он напомнил об инциденте с SSJ100 авиакомпании «Якутия» в октябре прошлого года, когда следовавший из Улан-Удэ в Якутск самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутске, после чего у него подломились основные опоры шасси. На борту самолета в этот момент находился 91 человек, никто не пострадал.

Филев отметил, что авиация «все равно прецедентна», и обратился к замглавы Минтранса Александру Юрчику с вопросом:

«Когда мы говорим про систему безопасности, просто маленькое замечание: так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследования якутского происшествия [при повреждении стоек шасси] была течь из баков. Александр Алексеевич [Юрчик], можете вы прокомментировать?»