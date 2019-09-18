Иран отреагировал на доказательства Эр-Рияда после атаки на Saudi Aramco

Советник президента Ирана Хесамодин Ашна прокомментировал заявление Саудовской Аравии о причастности Исламской Республики к атакам на нефтяную инфраструктуру компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Twitter.

«Пресс-конференция доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает о том, где были сделаны или откуда запущены ракеты и беспилотники, и не смогла объяснить, почему система противовоздушной обороны страны не смогла их перехватить» — написал он.

Ранее Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки дронов, атаковавших объекты Saudi Aramco. Представитель оборонного ведомства Турки аль-Малики заявил, что атака была проведена не из Йемена, а организована Ираном с использованием иранских беспилотников Delta Wing UAV.

По его словам, в ходе нападения Исламская Республика использовала примерно 25 дронов и ракет. При этом три из них не смогли поразить цели. Аль-Малики отметил, что беспилотники отличались от тех, что используют хуситы.