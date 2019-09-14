На территории предприятия Saudi Aramco произошел пожар

Пожар произошел на территории предприятия Saudi Aramco в Саудовской Аравии на месторождении Абкайк. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Причина пожара неизвестна. Источник телеканала сообщил, что в ближайшее время власти планируют выпустить официальное заявление по поводу случившегося.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии со штаб-квартирой в Дахране. На ее контроле находятся все нефтедобывающие мощности страны. По итогам 2018 года Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией мира. Эксперты Moody's Investors Service установили, что чистая прибыль саудовской компании в прошлом году превысила показатели Apple, Google и ExxonMobil вместе взятых ($59,5 млрд, $30,7 млрд и $20,8 млрд).