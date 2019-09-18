Пентагон обнаружил признаки причастности Ирана к атаке дронов

В Вашингтоне при этом признают, что никаких конкретных доказательств пока нет, а речь идет лишь о нескольких версиях

Фото: Iranian Defense Ministry / AP

Подозрения в адрес Ирана касательно причастности этой страны к атаке беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии связаны с несколькими предположениями американской разведки, сообщаетNew York Times. В частности, военные США обнаружили, что незадолго до нападения, ответственность за которое впоследствии взяли на себя йеменские хуситы, на военных базах в юго-западном Иране была зафиксирована необычная активность, заявил собеседник газеты. По одной из версии это может быть свидетельством подготовки атаки.

Помимо этого, обнаруженные обломки ракет, взорвавшихся в Саудовской Аравии, позволили предположить примерную траекторию их полета. В Вашингтоне считают, что беспилотники могли быть запущены в Иране, а затем облетели Персидский залив с севера, зайдя на некоторое время в воздушное пространство Ирака. Собеседник NYT посчитал, что таким образом была предпринята попытка обмануть американские средства слежения.

Точных доказательств у США, однако, по-прежнему нет, признают источники газеты. Связано это может быть в том числе и с тем, что американской разведке не удалось понять, из какого точно места в Иране могли быть запущены дроны. Помимо этого, в Вашингтоне рассчитывают для начала дождаться итогов расследования, которое проводят военные в Саудовской Аравии. В Эр-Рияде при этом ограничились заявлениями, что беспилотники прилетели не с территории Йемена.

При этом в США не сомневаются в том, что сами беспилотники и ракеты были сделаны в Иране, который оказывает поддержку повстанцам в Йемене.

В результате атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии добыча нефти в стране сократилась более чем на 50%, что в понедельник 16 сентября привело к росту мировых цен примерно на 20%.