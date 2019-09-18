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Антииранские санкции США ,  
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В МИДе сочли «деструктивным» решение США ужесточить санкции против Ирана

МИД России не поддерживает решение президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против Ирана. Об этом сообщил «Интерфаксу» директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Мы смотрим на это негативно, как и на все предыдущие американские санкции, и считаем, что это деструктивный путь, который не выводит на решение», — сказал дипломат.

По словам Кабулова, Иран уже не обращает внимания на санкции, вводимые со стороны США. «Хорошо, если они не заметят и не почувствуют их. И в этом смысле это лучше, чем любая силовая акция», — добавил Кабулов.

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18 сентября Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести новые санкции против Ирана.

Такое решение он принял после совершенной 14 сентября атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, из-за которой пострадала инфраструктура месторождений в Абкайке и Хурайсе.

Несмотря на то, что ответственность за нападение на объекты взяли йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах», в США пришли к выводу, что нападение организовал Иран. По данным источников The Wall Street Journal, для нападения Иран задействовал более 20 беспилотников и по меньшей мере десяток ракет.

Теги: Иран, санкции США
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