В МИДе сочли «деструктивным» решение США ужесточить санкции против Ирана

МИД России не поддерживает решение президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против Ирана. Об этом сообщил «Интерфаксу» директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Мы смотрим на это негативно, как и на все предыдущие американские санкции, и считаем, что это деструктивный путь, который не выводит на решение», — сказал дипломат.

По словам Кабулова, Иран уже не обращает внимания на санкции, вводимые со стороны США. «Хорошо, если они не заметят и не почувствуют их. И в этом смысле это лучше, чем любая силовая акция», — добавил Кабулов.

18 сентября Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести новые санкции против Ирана.